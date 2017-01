Nur der Amerikaner Steven Nyman war am Dienstagmittag beim ersten Training auf der Streif schneller als Feuz. 37 Hundertstel verlor der aggressiv fahrende Schweizer auf den bald 35-jährigen Tagesschnellsten aus Utah. Carlo Janka fuhr bei prächtigem Wetter auf der eisigen Strecke mit 1,25 Sekunden Rückstand auf Nyman auf den 8. Platz.

Weniger gut lief es Patrick Küng (3,21 Sekunden Rückstand) und dem sensationellen Lauberhorn-Kombinationssieger Niels Hintermann (4,78), die sich ausserhalb der Top 30 klassierten.

Am Donnerstag findet das zweite Training statt. Am Freitag steht der Super-G auf dem Programm, am Samstag die Abfahrt und am Sonntag der Slalom.