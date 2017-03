Erika Herzig, Leiterin Kommunikation von Swiss-Ski bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur sda die vom "Blick" vermeldete Trennung vom 58-Jährigen. Als Grund für die Einstellung des 20-jährigen Engagements nannte sie wiederholt illoyales Verhalten von Brunner gegenüber dem Schweizer Skiverband. Trotz seiner unwiderlegbaren Erfolge mit Schweizer Athleten hat man sich bei Swiss-Ski deshalb zur Trennung entschieden.

Wie der "Blick" berichtet, ist ein wesentlicher Grund für die Trennung ein im Januar ebenfalls in der Tageszeitung erschienener Bericht. Darin übte Brunner, der Beat Feuz im Februar in St. Moritz zum Weltmeistertitel in der Abfahrt führte, Kritik am eigenen Verband.

Der Österreicher monierte, dass Swiss-Ski dem amerikanischen Alpin-Team entgegen einer anderslautenden Vereinbarung Trainingseinheiten auf der WM-Strecke in St. Moritz untersagte. Er bezeichnete das Verhalten gegenüber den Amerikanern als "nicht in Ordnung" und er befürchtete, dass die Amerikaner nun ihrerseits die Schweizer "in Zukunft in Copper Mountain nicht mehr trainieren lassen".