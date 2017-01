Beim bisher letzten Weltcup-Riesenslalom kurz vor Weihnachten in Alta Badia war Alexis Pinturault ausgeschieden, doch im Berner Oberland legte der 25-Jährige mit der Startnummer 1 eine Zeit vor, die von keinem anderen auch nur annähernd erreicht wurde. Der Österreicher Philipp Schörghofer büsste als Zweiter 64 Hundertstel ein, Weltcup-Gesamtleader Marcel Hirscher liegt als Dritter sieben Zehntel hinter Pinturault. Der Rest des Feldes folgt mit über einer Sekunde und mehr Rückstand.

Pinturault hatte die Saison im Oktober mit dem Sieg im Riesenslalom von Sölden eröffnet, danach gewann er den zweiten Riesenslalom in Val d'Isère und die Kombination in Santa Caterina. Mit einem weiteren Erfolg könnte Pinturault bezüglich Gesamt-Weltcup den Druck auf Hirscher aufrecht erhalten.

Justin Murisier, der nominell beste Schweizer, der es in diesem Winter im Riesenslalom schon zweimal in die Top 10 geschafft hatte, war kein Erfolg beschieden. Der Walliser hatte Mühe mit dem schlechten Licht, beging im mittleren Abschnitt einen ersten groben Fehler und schied dann später bei der Einfahrt in den Zielhang mit einem Einfädler aus. Vor eigenem Publikum so auszufallen, tat natürlich doppelt weh.

Fast ein Kopie der Fahrt von Murisier lieferte der Bündner Gino Caviezel. Auch er beging im Mittelteil einen bösen Patzer und fiel dann später im Zielhang durch Sturz aus.

Dank Manuel Pleisch wird der zweite Lauf doch noch mit Schweizer Beteiligung in Szene gehen. Der Bündner erreichte mit Nummer 47 den 26. Zwischenrang. Der 26-Jährige hatte schon zuletzt in Alta Badia als 26. gepunktet. Junioren-Weltmeister Marco Odermatt fehlten zur Qualifikation zwei Zehntel.

Adelboden (SUI). Weltcup-Riesenslalom der Männer. 1. Lauf: 1. Alexis Pinturault (FRA) 1:12,91. 2. Philipp Schörghofer (AUT) 0,64 zurück. 3. Marcel Hirscher (AUT) 0,70. 4. Leif Kristian Haugen (NOR) 1,19. 5. Henrik Kristoffersen (NOR) 1,31. 6. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 1,42. Ferner: 26. Manuel Pleisch (SUI) 3,37. - Ausgeschieden u.a.: Justin Murisier (SUI), Gino Caviezel (SUI).