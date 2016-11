Der Skiflug-Weltmeister von 2012 laboriert seit einiger Zeit an der Verletzung im rechten Knie. Der 35-jährige Slowene - ein Jahrgänger von Simon Ammann - feierte im vergangenen Winter in Vikersund und in Planica zwei Weltcupsiege. Kranjec will seine Karriere nach erfolgter Rehabilitation fortsetzen.