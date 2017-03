Michael Matt, nach dem ersten Lauf als Zweiter um 1,15 Sekunden hinter Leader Stefano Gross, kam zu seinem ersten Sieg im Weltcup. Der 23-jährige Tiroler ist der jüngere Bruder des Slalom-Olympiasiegers und zweifachen Slalom-Weltmeisters Mario Matt. Dieser trat im März 2015 im Alter von fast 36 Jahren zurück.

Hinter Matt reihten sich in Kranjska Gora der Italiener Gross (0,30 Sekunden zurück) und der Deutsche Felix Neureuther ein. Marcel Hirscher wurde Vierter und sicherte sich nach dem Gesamt- und Riesenslalom-Weltcup vom Vortag auch den Sieg in der Slalom-Disziplinenwertung.

Meillard bester Schweizer

Obwohl mit Daniel Yule der Team-Leader erstmals in diesem Winter ausschied, klassierte sich in Slowenien ein Swiss-Ski-Quintett in den Punkten. Bester Schweizer war am Podkoren Loïc Meillard als Zwölfter. Der 20-jährige Walliser mit Neuenburger Wurzeln punktete erstmals in einem Weltcup-Slalom.

Unmittelbar hinter Meillard, der am Nachmittag mit fünftbester Laufzeit um zwölf Positionen nach vorne stiess, folgte Luca Aerni (13. Platz). Reto Schmidiger wurde 15., Ramon Zenhäusern 18. und Marc Rochat 28.

Neben Yule ist damit einzig Aerni für das Weltcup-Finale in Aspen (13. bis 19. März) qualifiziert. Zenhäusern hingegen verpasste dieses Ziel als 26. der Slalom-Wertung denkbar knapp - nur die besten 25 sind im US-Bundesstaat Colorado startberechtigt.

Kranjska Gora (SLO). Weltcup-Slalom der Männer: 1. Michael Matt (AUT) 1:48,26. 2. Stefano Gross (ITA) 0,30 zurück. 3. Felix Neureuther (GER) 0,46. 4. Marcel Hirscher (AUT) 0,80. 5. André Myhrer (SWE) 1,24. 6. Patrick Thaler (ITA) 1,29. 7. Manfred Mölgg (ITA) 1,49. 8. Julien Lizeroux (FRA) 1,57. 9. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 1,64. 10. Alexander Choroschilow (RUS) 1,70.

11. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 1,91. 12. Loïc Meillard (SUI) 1,93. 13. Luca Aerni (SUI), Mattias Hargin (SWE) 1,98. 15. Reto Schmidiger (SUI) 2,06. Ferner: 18. Ramon Zenhäusern (SUI) 2,11. 28. Marc Rochat (SUI) 2,80. - Im ersten Lauf ausgeschieden u.a.: Daniel Yule (SUI), Marc Gini (SUI), David Ryding (GBR) und Manuel Feller (AUT).