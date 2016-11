Grenzt es nicht an Respektlosigkeit, einen, der in dieser Woche 32-jährig geworden ist, als Methusalem zu bezeichnen? Marc Gini ist in keiner Weise beleidigt: «In meiner Mannschaft komme ich mir tatsächlich alt vor. Der Nächstälteste ist schliesslich acht Jahre jünger ...» Trotz des Altersunterschieds gibt es teamintern null Berührungsprobleme. Alle sind auf der gleichen Wellenlänge. «Die Jungs sind alle Kindsköpfe», flachst Gini, «aber ich selber bin auch noch einer. So fühle ich mich sehr wohl im Team.»

Der letzte Schweizer «Podestler»

Marc Gini besitzt nicht nur wegen seines Alters einen speziellen Status im Team: Er ist nach wie vor der letzte Schweizer Slalomsieger. Er ist der einzige aktuelle Slalom-Spezialist, der jemals auf dem Podest stand. Und er ist der Einzige, der es in Levi schon zweimal in die Top Ten geschafft hat. Besser als er (9. und 10.) war noch keiner aus dem Team. Und Gini hat eine Vergangenheit, an der manch anderer zerbrochen wäre: Verletzungen und Rückschläge prägten die letzten Jahre. In der Weltrangliste fiel er auf den 80. Platz zurück. So schlecht war er zuletzt im Jahr 2004 klassiert. Jener Sieg am 11.11.2007 auf der Reiteralm, auf den Tag genau vor neun Jahren, stellt höchstens noch eine schmerzliche Erinnerung dar an das, was möglich wäre, wenn er in Hochform ist.