Der Prolog zum Ski-Weltcup sei immer eine spezielle Sache: «Man muss oft im 1. Lauf Gas geben und im 2. Lauf versuchen, den Schaden in Grenzen zu halten. Heute war es im 2. Lauf eher ein Kampf und nicht Skifahren.» Für den erfolgreichen Fight erhält Gut einen Siegercheck über 45'000 Franken.

Das Podest

Die Beste in der Liga hinter Gut ist Mikaela Shiffrin. Die amerikanische Slalom-Königin zeigt in Sölden, dass in diesem Winter wohl auch im Riesenslalom mit ihr zu rechnen ist. «Es war wichtig, erfolgreich in die Saison zu starten», so Shiffrin im ORF. Sie sei zufrieden mit Rang 2: «Lara war einfach zu stark heute.»