Von den sieben gestarteten Schweizern schafften deren vier den Sprung in die Top 40, die am Wettkampf teilnehmen werden. Die besten zehn des Weltcup-Klassements sind jeweils gesetzt.

Karlen setzte auf der umgebauten Titlis-Schanze nach 125,5 m auf und flog somit einen halben Meter weiter als Ammann, der nach Abzügen nur den 30. Rang belegte. Auch Killian Peier mit 120 m (36.) und Gregor Deschwanden nach einem Flug auf 120,5 m (39.) kämpfen am Samstag um Weltcuppunkte.

Cheftrainer Ronny Hornschuh sprach von "einem Schritt in die richtige Richtung". Der Aufwärtstrend sei da. "Morgen (am Samstag) müssen wir aber hart weiterarbeiten.

Ammann kam allerdings nicht an die guten Leistungen im Training heran und war entsprechend nicht zufrieden. "Ich will mehr, und das habe ich heute nicht gezeigt", erklärte der vierfache Olympiasieger, der in dieser Saison noch auf einen Top-20-Platz wartet. Für den Wettkampf, der am Samstag um 16.00 Uhr startet, ist er dennoch optimistisch. "Ich habe nichts zu verlieren und muss mich nun am Riemen reissen." Der 35-jährige Toggenburger hat auf der Titlis-Schanze schon dreimal gewonnen und zeigt sich von der Anlage auch nach dem Umbau sehr angetan. "140 m sind möglich", ist er sich sicher.

In der Qualifikation stellten dies der bereits vorqualifizierte Norweger Daniel-Andre Tande und der Österreicher Michael Hayböck mit Sprüngen auf 141,5 respektive 140 m schon mal unter Beweis.