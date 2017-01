Wellinger fing im Finaldurchgang den bei Halbzeit führenden Norweger Daniel-André Tande noch ab. Dieser fiel nach Schwierigkeiten während der Flugphase hinter den Österreicher Manuel Fettner auf Platz 4 zurück - unmittelbar vor Weltcup-Leader Kamil Stoch. Auf seinen zweiten Weltcup-Sieg musste Wellinger drei Jahre warten; erstmals hatte der Bayer auf höchster Stufe Mitte Januar 2014 in Wisla triumphiert.

Schweizer Springer waren in Willingen nicht am Start. Stattdessen absolvierten Simon Ammann, Gregor Deschwanden, Gabriel Karlen und Killian Peier an diesem Wochenende zwei Wettkämpfe im Continental-Cup in Bischofshofen.