Federica Brignone kam im Weltcup zu ihrem dritten Sieg nach denjenigen im Super-G von Soldeu (im Februar 2016) und im Riesenslalom von Sölden (Oktober 2015). Die 26-jährige Italienerin distanzierte beim ersten Riesenslalom in der Südtiroler Ferienregion Kronplatz Tessa Worley um 0,55 Sekunden. Nur zwei Hundertstel hinter der Französin, die in den letzten sechs Riesenslaloms nie schlechter als Zweite war (drei Siege), wurde mit Marta Bassino eine weitere Italienerin.

Für Lara Gut, bereits Vierte nach dem ersten Lauf, resultierte im letzten Riesenslalom vor der WM in St. Moritz der 4. Platz. Die Tessinerin machte dadurch in der Gesamtwertung einige Punkte auf Mikaela Shiffrin gut. Die letztlich fünftklassierte Amerikanerin hatte sich nach ihrem missglückten ersten Lauf, in welchem sie als Neunte fast eineinhalb Sekunden auf die Spitze verlor, über fehlenden Grip beklagt.

Rast mit drittbester Laufzeit

Neben Gut, der 0,76 Sekunden zum zweiten Riesenslalom-Triumph des Winters (nach Sölden) fehlten, holten vier weitere Schweizerinnen Punkte. Wie Simone Wild (13. Platz) klassierte sich dabei auch Wendy Holdener (23.) im siebten Riesenslalom zum siebten Mal in den Top 30.

Dazu stellten in Kronplatz zwei junge Walliserinnen ihr Können unter Beweis. Die 17-jährige Camille Rast holte in ihrem fünften Weltcuprennen gar erstmals Punkte. Am Nachmittag verbesserte sie sich dank drittbester Laufzeit vom 23. in den 9. Rang. Ihre ein Jahr ältere Teamkollegin Mélanie Meillard war im zweiten Durchgang Viertschnellste und stiess um 13 Positionen auf den 16. Platz vor.

Zu langsam für die Finalteilnahme fuhren hingegen am Morgen die Österreicherin Anna Veith (31.) und die Liechtensteinerin Tina Weirather (33.).

Am kommenden Wochenende macht der Frauen-Weltcup unweit von Kronplatz im Traditionsort Cortina d'Ampezzo Halt. Dort findet am Samstag eine Abfahrt (Start 10.30 Uhr) und am Sonntag ein Super-G (11.30 Uhr) statt.

Kronplatz (ITA). Weltcup-Riesenslalom der Frauen: 1. Federica Brignone (ITA) 2:10,05. 2. Tessa Worley (FRA) 0,55 zurück. 3. Marta Bassino (ITA) 0,57. 4. Lara Gut (SUI) 0,76. 5. Mikaela Shiffrin (USA) 1,09. 6. Sara Hector (SWE) 1,11. 7. Bernadette Schild (AUT) 1,19. 8. Irene Curtoni (ITA) 1,50. 9. Camille Rast (SUI) 1,76. 10. Viktoria Rebensburg (GER) 1,79.

11. Sofia Goggia (ITA) 1,84. 12. Katharina Truppe (AUT) 1,92. 13. Simone Wild (SUI) 2,00. 14. Manuela Mölgg (ITA) 2,01. 15. Meta Hrovat (SLO) 2,14. 16. Mélanie Meillard (SUI) 2,19. Ferner: 23. Wendy Holdener (SUI) 3,07. - Nicht im 2. Lauf: 31. Anna Veith (AUT). 33. Tina Weirather (LIE). 37. Rahel Kopp (SUI). 42. Jasmina Suter (SUI). - 63 Fahrerinnen gestartet, 53 klassiert. - Ausgeschieden u.a.: Stephanie Brunner (AUT), Ricarda Haaser (AUT), Adeline Baud Mugnier (FRA).