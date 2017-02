Beide Playoff-Spiele waren bis ins 10. End offen und ausgeglichen. Die EM-Dritten des CC Genf besiegten das Überraschungsteam aus Dübendorf (Felix Attinger) 6:5. Das Flimser Frauenteam setzte sich im Duell der Weltmeisterinnen gegen Baden Regio (Alina Pätz) 7:5 durch.

In den Finals vom Samstagnachmittag um 15 Uhr könnte es nochmals zu den gleichen Begegnungen kommen, denn die Playoff-Verlierer Dübendorf und Baden Regio erhalten an Freitagabend in den Halbfinals eine weitere Chance. Sie treffen dort auf Adelboden (Marc Pfister) respektive Aarau (Silvana Tirinzoni).