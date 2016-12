Der Toggenburger muss sich steigern, wenn er an der laufenden Vierschanzentournee nicht zum zweiten Mal den Finaldurchgang verpassen will. Ammann misst sich am Neujahrsspringen mit dem Franzosen Vincent Descombes Sevoie, der diesen Winter konstant in die Top 20 springt.

Gregor Deschwanden und Gabriel Karlen müssen am Neujahrstag pausieren. 118 und 116 m reichten nicht, um sich für die K.o.-Duelle zu qualifizieren.

Der Tagessieg in der Qualifikation ging an den Deutschen Markus Eisenbichler, der nach 138 m aufsetzte. Ammanns Schanzenrekord vom 1. Januar 2010 mit 143,5 m geriet nicht in Gefahr.