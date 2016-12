Von den bisher gestarteten Schweizern überzeugte allen voran Mauro Caviezel. Der hinter dem Norweger Aleksander Kilde, Hirscher und Pinturault viertklassierte Bündner bestätigte mit seiner Fahrt die Leistung im Super-G am Dienstag, in dem er Siebenter geworden war. Caviezel, der sich in Kombinationen schon dreimal in den ersten zehn klassierte, schuf sich damit die Möglichkeit auf ein weiteres Spitzen-Ergebnis - auch wenn er wegen seinen Verletzungen in den vergangenen zwei Jahren auf Slalom-Trainings verzichten musste.

Sehr gut hielt sich auch Justin Murisier. Der Walliser, der nach wie vor regelmässig mit der Slalom-Gruppe trainiert, war 1,1 Sekunden langsamer als Caviezel. Carlo Janka verpasste ein Tor und schied wie schon zwei Tage zuvor aus.

Der mit der Nummer 7 gestartete Pinturault hatte mit einer starken Leistung auf dem stark drehenden, von seinem Trainer Xavier Fournier gesetzten Super-G-Kurs vorgelegt - und Hirscher konterte mit der Nummer 31 auf beeindruckende Weise. Der Österreicher war sogar fünf Hundertstel schneller als der Franzose.

Santa Caterina (ITA). Weltcup-Kombination der Männer. Super-G. Stand nach 38 Fahrern: 1. Aleksander Kilde (NOR) 1:32,65. 2. Marcel Hirscher (AUT) 0,79 zurück. 3. Alexis Pinturault (FRA) 0,84. 4. Mauro Caviezel (SUI) 1,12. 5. Dominik Paris (ITA) 1,13. 6. Kjetil Jansrud (NOR) 1,36. 7. Valentin Giraud Moine (FRA) 1,62. 8. Beat Feuz (SUI) 1,71. 9. Matthias Mayer (AUT) 1,86. Ferner: 15. Justin Murisier (SUI) 2,26. 16. Nils Mani (SUI) 2,33. - Ausgeschieden u.a.: Carlo Janka (SUI), Ralph Weber (SUI), Adrien Théaux (FRA), Christof Innerhofer (ITA).