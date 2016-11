Lediglich 22 Hundertstel trennen Daniel Yule von einer Klassierung auf dem Podium. Der 23-jährige Unterwalliser befindet sich auch auf gutem Weg, sein bisher bestes Weltcup-Resultat zu unterbieten. Sechster war er im Januar in Santa Caterina. Den grössten Teil seines Rückstands büsste Yule im oberen, ziemlich flachen Abschnitt ein.

Bestzeit fuhr Marcel Hirscher, der trotz einer Mittelohrentzündung an den Start gegangen war. Der Österreicher liegt bei Halbzeit 0,21 Sekunden vor seinem Landsmann Marco Schwarz und 0,42 Sekunden vor dem Deutschen Felix Neureuther. Hirscher visiert in Levi seinen 40. Sieg im Weltcup an.

Nicht am Start befand sich der beste Slalomfahrer des vergangenen Winters. Der Norweger Henrik Kristoffersen, der vergangene Saison 6 der 10 Slaloms gewann, befindet sich im Clinch mit seinem Verband, weil der ihm einen persönlichen Kopfsponsor nicht zugestehen will.

Neben Yule qualifizierten sich gleich fünf weitere Schweizer für den zweiten Lauf. Der Berner Luca Aerni setzte sich trotz eines groben Fehlers im Steilhang auf Platz 14, Ramon Zenhäusern und Marc Gini belegen die Ränge 19 und 23. Die Überraschung gelang dem Bündner Sandro Simonet, der sich in seinem ersten Weltcuprennen mit Nummer 65 auf Platz 25 setzte. Und auch Reto Schmidiger schaffte als 29. den Vorstoss in den Finallauf.