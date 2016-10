Die Österreicherin, die vor ihrer Hochzeit mit ihrem Partner Manuel Veith unter ihrem ledigen Namen Anna Fenninger Rennen gefahren war, fühlt sich nach ihrer schweren Knieverletzung im Oktober 2015 noch nicht bereit, wieder Weltcup-Rennen zu bestreiten.

Via Facebook liess die 27-Jährige verlauten, dass sie für ihr Comeback noch Zeit brauche. "Rennen fahren so wie ich mir vorstelle - funktioniert noch nicht, nach meiner so schweren Verletzung. Darum werde ich nächste Woche in Sölden noch nicht am Start sein."

Svindal gab am Sonntag via Instagram ebenfalls bekannt, dass er sich noch nicht fit genug fühle. "Meine Reha braucht mehr Zeit", schrieb der 33-Jährige, der sich im Januar 2016 bei einem Sturz in Kitzbühel schwere Knieverletzungen zugezogen hatte.