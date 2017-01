Sollte die Abfahrt der Männer am Samstag wetterbedingt abgesagt werden müssen, bleibt dennoch der Slalom für Sonntag auf dem Programm. Dies stellte FIS-Renndirektor Markus Waldner am Freitagabend in der Mannschaftsführersitzung klar.

Allerdings würde die FIS danach wieder Gespräche mit Beaver Creek aufnehmen, ob dieses am bis jetzt noch rennfreien Wochenende vor dem Weltcup-Finale in Aspen eine Abfahrt übernehmen könnte.

Anfang Dezember 2016 mussten die in Beaver Creek vorgesehenen Rennen wegen Schneemangels abgesagt und nach Val d'Isère verlegt werden. "Wir arbeiten am Wochenende vor Aspen. Wir müssen etwas für die Abfahrer machen", sagte Waldner.

Bis jetzt konnten erst zwei Abfahrten durchgeführt werden. Die in Santa Caterina abgesagte strich man ersatzlos, jene von Lake Louise wurde in Kvitfjell neu angesetzt.

Für die Spezialabfahrt in Wengen, die kaum über die ganze Distanz führen wird, gibt es die Überlegung, bei Schneefall die Start-Intervalle noch etwas zu verkürzen. Waldner sieht darin aber auch ein erhöhtes Sicherheitsrisiko.