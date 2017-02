Die Titelverteidiger und Mitfavoriten des CC Adelboden siegten zum Abschluss der doppelten Round gegen die früheren Junioren-Weltmeister von Bern Zähringer (Yannick Schwaller) 8:4. Sie glichen damit die Gesamtbilanz auf 5:5 Siege aus und erreichten als drittes Team die Playoffs. Als Dritte haben sie jedoch einen Nachteil gegenüber den vor ihnen klassierten Crews. Sie werden direkt in den Halbfinal verwiesen und haben nur diese eine Chance, in den Final vom Samstagnachmittag vorzudringen.

In der komfortableren Situation sind die Topfavoriten und souveränen Round-Robin-Sieger aus Genf um Skip Peter De Cruz und die eher überraschend im 2. Rang klassierten Dübendorfer um Skip Felix Attinger. Sie werden sich vorab im Playoff-Spiel duellieren. Der Sieger kommt direkt in den Final, der Verlierer tritt im Halbfinal gegen Adelboden an.

Bei den Frauen ist weiterhin offen, wer als dritte Formation die bislang souverän aufgetretenen Weltmeister-Teams von Baden Regio (Alina Pätz) und Flims (Binia Feltscher) in die entscheidende Phase der Schweizer Meisterschaften begleiten wird. Die untereinander punktgleichen Aarau (Silvana Tirinzoni) und Uzwil (Ursula Hegner) machen dies am Donnerstagabend in einem Tiebreak aus.