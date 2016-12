Die Läufe des vierte Rennens der Disziplin sollen um 9.45 und 13.00 Uhr gestartet werden. Mit der Neuansetzung werden in Semmering nach Weihnachten drei Frauenrennen in Folge stattfinden. Am 28. und 29. Dezember stehen auf dem "Zauberberg", wo letztmals 2012 um Weltcup-Punkte gefahren wurde, bereits je ein Riesenslalom und ein Slalom im Programm.