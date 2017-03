Sie sagten vor der Saison, für 15. Ränge würden Sie nicht mehr Ski springen. Nun werden Sie an der WM 14. und machen ein Jahr weiter. Wie das?

Simon Ammann: Der am Freitag kommunizierte Entscheid fiel nicht so spontan, wie es vielleicht den Anschein machte. Wenn man so viel investiert wie gerade im Januar und Februar und derart zielgerichtet am Fortschritt arbeitet, dann macht man das nicht einfach so für nichts. Ich habe es schon länger gespürt, dass es weitergeht, weil ich für mich einen Weg sehe.