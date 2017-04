Arbeiten gehen nach dem Meistertitel?

Ja, ich muss laufend Interviews geben. Das ist harte Arbeit (lacht). Im Ernst: Ich habe zwar nur ein paar Stunden geschlafen, aber ich geniesse den Tag nach dem Meistertitel umso mehr. Es fühlt sich wirklich gut an.

Wer feiert besser: Die Finnen oder die Schweizer?

Was mich beeindruckt hat, war das Herzblut unserer Fans. Uns haben 8000 Leute erwartet nach unserer Rückkehr aus Zug. Das ist unglaublich. Man hat mir zwar vorher gesagt, dass es so ist, aber es dann zu erleben, war fantastisch. Die Spieler sind nicht einmal unter die Dusche gegangen. Sie sind zum Teil noch in ihren Ausrüstungen direkt raus zu den Fans. Ich selber wollte vorher noch duschen, aber die Spieler haben mir gesagt, dass ich so, wie ich bin, mitkommen soll.

Ist das in Ihrer Heimat Finnland anders?

Ja, total. Dort war es die Ausnahme, dass uns die Fans nach einem Auswärts-Titelgewinn in der Heimat empfangen haben. Das, was hier in Bern abgegangen ist, gefällt mir unglaublich gut. Eines meiner besten Gefühle, die ich in meinem Leben hatte. Es war wirklich speziell.

Dann ist dieser Titel für Sie etwas Besonderes?

Absolut. Ich musste mich, als ich im vergangenen Sommer hier nach Bern kam, auf viele neue Gegebenheiten einstellen. Ich musste lernen, mit meiner neuen Umgebung zu leben. Ich war vorher nie in der Schweiz, nicht einmal als Spieler. Ich kam völlig unvoreingenommen hierher.

Und war das, was Sie hier vorgefunden haben, so, wie Sie es erwartet haben?

Ich hatte das Glück, dass ich genügend Charakterspieler in der Garderobe vorfand, die mir das Trainerleben von Anfang an vereinfacht haben.

Welche Rolle spielen diese Charakterspieler?

Ich habe einst den finnischen Star und Captain der Montreal Canadiens, Saku Koivu, gefragt, was für ihn der wichtigste Faktor in einer Mannschaft ist. Er hat mir geantwortet: «Du brauchst sechs bis acht Charakterspieler, die das Team zusammenhalten.» Und die hatten wir hier in Bern. Wenn man die nicht hat, kann schnell eine negative Dynamik in die Gruppe kommen.