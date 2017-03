Wie geht es eigentlich dem Knie?

Das Knie ist ein Thema aus der Vergangenheit, und das ist gut so. Ich denke auf dem Platz nicht eine Sekunde an das Knie. Also lohnt es sich auch nicht mehr darüber zu reden.

Wenn man Ihnen im Moment zusieht, bekommt man das Gefühl, dass Sie mit 35 nicht langsamer sind als vor zehn Jahren. Absolvieren Sie Tests? Lässt es sich anhand von Zahlen belegen, in welchem Rahmen Sie sich physisch im Vergleich zu früher bewegen?

Nein, denn ich mache keine Fitnesstests. Gott sei Dank muss ich das nicht mehr. Früher hasste ich diese Tests mehr als alles andere. 12-Minuten-Lauf! Zwölf Minuten lang alles geben. Oder Schnelligkeitstests. Und am Ende realisierst du, dass die Ergebnisse schrecklich sind. Und du hast das Gefühl, so könnest du nicht Tennis spielen. Solche Tests muss ich nicht mehr machen. Zum Glück arbeite ich schon so lange immer mit dem gleichen Fitness-Coach (Pierre Paganini) zusammen. Er sieht sofort, wenn etwas an meinem Bewegungsapparat nicht mehr so ist, wie es sein sollte. Und dann korrigieren wir das. Aber andererseits stimmt der Eindruck schon, den Sie angesprochen haben. Ich fühle mich ausgezeichnet. Ich habe auch das Gefühl, dass ich mich auf dem Platz sehr schnell bewege. Das harte, seriöse Training während der Pause zahlt sich aus.

Und welchen Einfluss übt Ivan Ljubicic aus, der Coach?

Es tönt womöglich komisch, das jetzt so zu sagen, aber diese Zusammenarbeit steckt immer noch in der Startphase. Im letzten Jahr konnte ich ja kaum spielen. Im ganzen letzten Jahr spielte ich nur ein einziges Turnier, an dem ich mich normal fühlte. Das war das Australian Open. An allen Turnieren, die folgten, lief etwas schief: Entweder war ich krank oder angeschlagen oder sogar verletzt. So gesehen bestritten wir erst zwei normale Turniere miteinander, zweimal das Australian Open. Natürlich verbrachten wir viel Zeit auf dem Trainingsplatz zusammen. Und ich bewundere seine Einstellung, seine Konsequenz. Aber wir waren schon Freunde, bevor wir uns zusammengetan haben. Ivan (Ljubicic) hat mir in den schweren Momenten im letzten Jahr geholfen, positiv zu denken. Am Australian Open gab er mir während des Turniers den entscheidenden Ratschlag, was sich im Rückblick als durchaus wichtig erwies.

Und nun wirken Sie nach dem 18. Grand-Slam-Titel wieder so richtig locker.

Was in Australien ablief, war für mich und mein Team und meine Familie eine wunderschöne Sache. Und ich denke, dass ich jetzt das ganze Jahr über sehr locker sollte spielen können. Nicht nur hier in Indian Wells oder nachher in Miami, sondern einfach überall. Ich hoffe, dass ich die ganze Saison so leichtfüssig und unbeschwert spielen kann wie im Moment. Das war in den letzten Jahren nicht mehr oft der Fall gewesen. Speziell Verletzungen verkomplizierten alles. Aber wie schon vorher angetönt: Nicht alles war schlecht. Aber oftmals war es einfach so, dass ich keinen weiteren Grand-Slam-Titel mehr gewinnen konnte, weil Novak (Djokovic) einfach eine Klasse besser war als die anderen. Und jetzt bin ich 'happy', dass es letzten Januar wieder geklappt hat.

