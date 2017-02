Alle seien gut in Form, «sogar sehr gut», sagt Günthardt, obwohl in diesem Jahr bisher erst Bacsinszky Einzel-Siege vorweisen kann. «Natürlich wäre es umgekehrt besser. Aber wenn es losgeht, gibt es nur den Schläger, den Ball und das Feld. Das Papier zählt nicht mehr. Wir haben ein Umfeld, in dem sich alle wohlfühlen. Alle vertrauen sich und wissen: Egal, was passiert, niemand muss sich erklären», beschwört er den Zusammenhalt.

Es sind die Zwischentöne, die erahnen lassen, wie schwierig solche Entscheidungen sein können. Einträge auf den Sozialen Medien, Selfies und lackierte Fingernägel bilden den sichtbaren Kitt der Gruppe. Und ein Gruppen-Chat auf Whatsapp. «Auch wenn ich manchmal die weibliche Seele nicht so ganz verstehe, ist dieser Austausch für mich jedes Mal wie ein Jungbrunnen», sagt Günthardt in der Broschüre zum Duell mit Frankreich.

«In diesen Wochen», gibt der sonst messerscharfe Analytiker preis, «geht es in der Gefühlswelt drunter und drüber. Ich finde es super, mit den Mädchen solche Emotionen erleben zu dürfen».

Bei der Nomination der zweiten Einzelspielerin konnte er nicht gewinnen. Verliert Bencic, wird ihm angekreidet, nicht auf Golubic gesetzt zu haben. Genau gleich hätte es sich im umgekehrten Fall verhalten.

«Heute bleibe ich viel gelassener, wenn etwas nicht so läuft wie vorgesehen. Ich habe begriffen, dass ich nicht alles unter Kontrolle haben kann», sagt der Zürcher. Als die letzte Frage beantwortet ist, erhebt er sich von seinem Stuhl. Und wirft dem Journalisten, der Golubic nach ihrer Gefühlslage gefragt hat, ein verschmitztes Lächeln zu.