Die grössten Herausforderungen

«Skispringen hat als Randsport in diesen 25 Jahren ein immer grösseres Interesse von Medien und Publikum erlebt. Jedes Jahr stiessen wir aufs Neue an die Grenzen unserer Kapazitäten, und dies hält noch immer an. Es ist für mich das Schönste überhaupt, wenn ich von einem Veranstalter höre, dass er von Akkreditierungen überrannt wird, keine Zimmer mehr frei hat, die Parkplätze nicht reichen. Das sind Indikatoren dafür, dass wir noch immer wachsen.»

Der speziellste Moment

«Das war 2005/06, als ich in Garmisch mit den Veranstaltern nach dem Wettkampf runter vom Turm gestiegen bin. Jakub Janda führte in der Wertung vor Janne Ahonen. Es war das erste Mal, dass es für den Gesamtsieger der Tournee ein Auto zu gewinnen gab. Ich fragte, was sie machen würden, wenn es am Schluss zwei Ex-aequo-Sieger gebe. Man hat mich nur ausgelacht und gesagt, so etwas sei ja wohl nach acht Sprüngen kaum realistisch. Am Schluss gewannen aber Janda und Ahonen gemeinsam die Tournee und das kostete die Organisatoren dann halt zwei Autos.»