Letztmals wurden die Titelkämpfe 1982 (in Goodwood) in Grossbritannien ausgetragen. Die nächsten beiden Austragungen der Strassen-WM gehen in der norwegischen Stadt Bergen (2017) und in Innsbruck (2018) über die Bühne.

Ausserdem beschloss die UCI, dass die Bahn-WM der Junioren alle zwei Jahre in Aigle stattfindet. Der Hauptsitz des Weltverbandes war bereits in diesem Jahr Austragungsort dieser Titelkämpfe.