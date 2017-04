Die Equipe um Claudio Imhof, Olivier Beer, Frank Pasche und Cyrille Thièry, steigerte sich im "Halbfinal", in dem die Schweizer nach dem 8. Rang in der Qualifikation gegen Grossbritannien um den Einzug in den kleinen Final fuhren, im Vergleich zum ersten Lauf zwar um 75 Tausendstel. Für das Rennen um Bronze fehlten am Ende aber doch über 3,6 Sekunden.