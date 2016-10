Katjuscha wird künftig mit einer Schweizer und nicht mehr mit einer russischen Lizenz fahren.

In den letzten vier Jahren stand Hollenstein bei der Westschweizer IAM-Equipe unter Vertrag, die sich Ende Jahr auflösen wird. Mit dieser nahm er im Juli zum dritten Mal in Folge an der Tour de France teil. Seine Saisonbestleistung realisierte der Allrounder im Mai an der Belgien-Rundfahrt, die er im 2. Gesamtrang beendete.

Zum Abschluss der laufenden Saison wird Hollenstein die Schweiz an den Weltmeisterschafen in Katars Hauptstadt Doha (10. bis 16. Oktober) sowohl im Strassenrennen wie auch im Zeitfahren vertreten.

Von den neun Schweizern, die in dieser Saison bei IAM unter Vertrag stehen, hat nebst Hollenstein erst Mathias Frank (AG2R) ein Team für das kommende Jahr gefunden. Offen ist die Zukunft bei Schweizer Meister Jonathan Fumeaux, Marcel Wyss, Martin Elmiger, Marcel Aregger, Pirmin Lang und Simon Pellaud. Oliver Zaugg tritt zurück.