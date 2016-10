«Ich kam wie ein König – und ging als Legende.» Mit diesem Spruch, versehenmit der ihm eigenen Selbstüberzeugung, verabschiedete sich Zlatan Ibrahimovic im Frühsommer von Paris Saint-Germain (PSG). Es sollte ein Abschied sein, der dem Klub schwerer fällt als zunächst angenommen.

Zlatan Ibrahimovic und Paris Saint-Germain – das hatte funktioniert: In 180 Einsätzen für Blau-Rot gelangen dem Schweden 156 Tore. Viermal nacheinander eroberte Ibrahimovic mit PSG den nationalen Thron, dreimal den Liga-Cup, zweimal die Coupe de France. Während der nationale Erfolg längst zur Selbstverständlichkeit verkam, stiegen die Ansprüche ins Unermessliche: Paris Saint-Germain sollte sich unter den besten vier in der Champions League etablieren, ja den Titel holen – und scheiterte jedes Jahr kläglich im Viertelfinal. Ibrahimovic wurde als Sinnbild für den ausbleibenden Erfolg in der Königsklasse verstanden. In der Ligue 1 erzielte der Schwede zwar Tore am Fliessband, doch ihm gelang es nie wirklich, auch gegen Europas Spitze als Leistungsträger aufzulaufen. Nur zu gerne betiteln die grössten Kritiker deshalb Ibrahimovics Mission in Paris als unvollendet. Als gescheitert.

Niederlagen zum Saisonstart

Tempi passati. Während Ibrahimovic nun für Manchester United Tore schiesst, bringt PSG ohne seine Identitätsfigur selbst in der französischen Meisterschaft kein Bein vors andere. Bereits im siebten Spiel hatte Saint-Germain die zweite Saisonniederlage eingefangen und damit schon so oft verloren wie das dominante Zlatan-Paris in der gesamten vergangenen Saison. Die Kritiker müssen nun eingestehen, dass Zlatan Ibrahimovic bei seinem Abschied eben doch recht hatte, als er sagte: «Wenn man sieht, wie die Dinge hier standen, als ich ankam, so lässt sich sagen: Mission erfüllt.»