Der 49 Jahre alte Österreicher Andy Evers hat in seiner Trainerkarriere vor der Arbeit mit der Liechtensteinerin Tina Weirather auch mit den ÖSV-Athleten wie Benjamin Raich, Michael Walchhofer und Klaus Kröll grosse Erfolge feiern können. Während seiner zweijährigen Arbeit für den Liechtensteiner Skiverband war er mit Tina Weirather bereits in die Swiss-Ski-Struktur eingebunden. Zuvor hatte er als Privattrainer die Karriere von Hermann Maier lanciert.

«Mit Andy Evers haben wir einen sehr erfahrenen und erfolgreichen Trainer gewinnen können. Durch seine langjährige Erfahrung im Weltcup kann er das Speedteam optimal voranbringen», so der Alpin Direktor Stéphane Cattin.



Evers war zuvor in Österreich (1995-2012) und im Weltcup auch für das US-Skiteam tätig (2012-2014). Mit der Verpflichtung von Evers konnte die Nachfolge von Sepp Brunner (58) zeitnah geregelt werden.

Neue und spezifischere Betreuung der Speedgruppe

Mit der Verpflichtung von Andy Evers will Swiss-Ski auch in der Struktur des ganzen Speedbereichs neue Wege gehen, da der Verband in der Betreuung der Athleten in der Zukunft vor komplexen Herausforderungen stehen wird: Arrivierte Athleten stehen jungen, aufstrebenden Athleten gegenüber, verletzte und rekonvaleszente Athleten werden laufend in den Trainingsbetrieb integriert und auch bezüglich der Disziplinen-Abdeckung der einzelnen Athleten bestehen grosse Unterschiede.