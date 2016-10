Der Fischersohn vom Persischen Golf, der nicht einmal Französisch konnte, stiess in Paris zuerst auf Ablehnung. Doch mit seiner professionellen, immer höflichen und eleganten Art etablierte sich der MBA-Absolvent rasch, zumal er sich heute mit der Sprache Voltaires abmüht.

Frau und Kinder zurückgelassen

Dass sich Al-Khelaifi stets im Zaun hält, ohne Machtallüren an den Tag zu legen, hat auch mit seiner Position in Katar zu tun: Während er in Paris nur mit den Fingern zu schnippen braucht, um das Gewünschte zu erhalten, wird er am Hof des Emirs in Doha noch heute wie der kleine Fischersohn behandelt, der einzig die Aufträge des grossen Scheichs im fernen Paris auszuführen hat.

Einen Scheich-Umhang trägt er dort nie. Der gemässigte Muslim spricht ungern über die rigiden wahhabitischen Bräuche in seinem Land, wo er seine Frau und vier Kinder gelassen hat. Das wäre zu heikel für einen Klub, der besonders viele maghrebinische Jugendliche aus den Banlieue-Zonen zu seinen Fans zählt. Nach den Terroranschlägen 2015 demonstrierte Al-Khelaifi in Paris mit Millionen von Franzosen zum Slogan «Je suis Charlie»; auf das Attentat von Nizza in diesem Sommer drückte er den Opfern ungefragt seine Solidarität aus.

Diplomatisch zeigt sich der PSG-Patron im Stadion Parc des Princes einmal neben der linken Bürgermeisterin Anne Hidalgo, dann wieder mit dem konservativen Oppositionschef Nicolas Sarkozy. Oder besser, die zeigen sich neben Al-Khelaifi.

Die Top 10 Frankreichs

Aber viel Zeit hat er nicht zum Smalltalk. Wenn der Workaholic nicht gerade mit seinen drei Handys und seinem Privatjet um die Welt jettet, kümmert er sich persönlich um die kleinen und grossen Wünsche seiner Starspieler. Sein katarischer Sportfonds QSI hat über 500 Millionen Euro in die erste Mannschaft von PSG gesteckt. Dort spielen heute neun der zehn teuersten Spieler Frankreichs. Mit Stars wie Edinson Cavani, Ángel di María, Thiago Silva oder zuvor Zlatan Ibrahimovic und David Luiz gewann der Pariser Stadtklub die letzten vier Frankreich-Meisterschaften seit 2013.

Das war aber nur die Vorspeise für Al-Khelaifi. Im vergangenen Jahr hatte PSG-Trainer Laurent Blanc gleich vier nationale Titel eingeheimst – eine Premiere für Frankreich; als seine Stars jedoch einmal mehr im Achtelfinal der Champions League ausschieden, entliess Al-Khelaifi den Trainer mit kalter Wut. Klarer konnte er nicht zeigen, worum es ihm – das heisst, eigentlich dem Emir von Katar – wirklich geht. Die Champions League bedeutet Geld und internationales Renommee, all das, worauf Katar so erpicht ist. Wenn Al-Khelaifi 2017 nicht mindestens in den Final vorstösst, dürften auch seine Tage in Paris gezählt sein. Schliesslich will er nicht selbst Perlen fischen gehen.

Der FC Basel ist gewarnt.