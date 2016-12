Es wäre ein Novum, wenn der HC Davos die Playoffs verpassen würden. Seit Einführung der k. O.-Phase mussten die Bündner nie in die Playouts, standen immer in den Playoffs. Und derzeit liegt Davos auf Rang neun mit 41 Punkten. 15 Siege werden Arno Del Curto und sein HCD beileibe nicht benötigen, um in die Playoffs zu kommen. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung besagt, dass den Davosern elf Siege genügen, um die Qualifikation im schlechtesten Fall auf Rang acht abzuschliessen.

Was lehren wir aus der Geschichte? Arno Del Curto kann nicht anders, als die Lage seines HCDs zu dramatisieren. Ernst ist die Situation für die Davoser alleweil und möglich wären Playouts durchaus. Aber mit Arno Del Curto als Trainer? Wohl kaum.