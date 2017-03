Nun nützte Huber die Gunst der Stunde. In Abwesenheit des Grossteils der Weltelite, der an den gleichzeitig stattfindenden X-Games in Oslo weilt, lieferte der 22-Jährige aus Männedorf die Leistung seines Lebens ab. Nach dem ersten Durchgang führte Huber das Feld der 18 Fahrer an. "Ich konnte genau das umsetzen, was ich wollte. Nach dem ersten Sprung lief es, dann hat es 'gchlöpft'", so der erste männliche Schweizer WM-Medaillengewinner im Slopestyle.

Karriere begann als Parkshaper

Teamintern ist Huber wegen seiner unverbrauchten Art und der Lockerheit äusserst beliebt. "Aber wenn es um Fokus und Präzision geht, wird er zur Maschine", sagte Freestyle-Nationaltrainer Pepe Regazzi über den Athleten mit der aussergewöhnlichen Vita. Huber hat nicht die "klassische" Ausbildung bei Swiss-Ski durchlaufen. Regazzi hatte ihn zwar "seit ein paar Jahren" auf dem Radar, zu einem Kader von Swiss-Ski gehört er aber (noch) nicht.

Seine aktuellen Teamkollegen kennt Huber darum, weil er in den letzten Jahren als Parkshaper (Unterhalter des lokalen Snowboard-Parks) am Corvatsch, in Saas-Fee und in Laax tätig war. Nach verrichteter Arbeit hatte er jeweils viel Zeit zur Verbesserung der eigenen Fähigkeiten. "Im vorletzten Winter machte ich so grosse Fortschritte, dass ich nicht aufhören wollte."