Geht es für Luca noch einen Schritt weiter?

Der nächste Schritt wäre jener ins Ausland. Luca will aber nicht ins Ausland, nur damit er im Ausland gespielt hat. Er ist sehr glücklich beim FC Basel. Ausserdem hat er beim FCB einen gewissen Status. Im Ausland müsste er hingegen wieder bei null anfangen.

Für die EM wurde Luca nicht nominiert.

Das war nach dem Kreuzbandriss der zweite Dämpfer in seiner Karriere. Aber es war nicht so, dass er deswegen nächtelang nicht schlafen konnte. Ehrlich gesagt konnte ich es nicht nachvollziehen, dass Luca nicht nominiert wurde.

Die Zuffis gelten als gelassene, bodenständige und sympathische Familie. Ist Luca vielleicht fast zu leise, müsste er schillernder sein für die ganz grosse Karriere?

Nein, das würde ich so nicht sagen. Klar ist Luca auf und neben dem Platz eher ruhig, doch das zeichnet sich auch positiv in seiner Spielqualität aus. Am Ball ruhig und kontrolliert zu sein, ist eine wichtige Eigenschaft. Wir Zuffis haben nun mal keine grosse Klappe. Und das ist auch gut so.

Vater Dario verkörpert diesen Zuffi-Grove allein schon, weil er nie Cheftrainer werden wollte, sondern sich mit der Rolle als Assistent begnügt.

Bescheidenheit hat er uns nicht nur mitgegeben, sondern tagtäglich vorgelebt. Wir haben keine Rampensau, keinen Entertainer und keinen begnadeten Redner in unserer Familie. Meinem Vater ist es ganz wohl, wenn er nicht im Rampenlicht steht. Die Rolle als Cheftrainer käme für ihn nie infrage.