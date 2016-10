Und er machte in seinem Schreiben auch deutlich, dass er von seinem Geld, welches er in die Karriere der Ostschweizerin investiert hat (geschätzt gegen eine Million Franken), wieder einen Teil zurückverlangt (an den bisher gewonnenen Preisgeldern war er auch schon beteiligt). «Mit dieser Trennung treten die für einen solchen Fall vertraglich vorgesehenen Folgen in Kraft, gemäss denen ich für meine früheren Investitionen in Zukunft faire, ebenfalls bereits festgelegte Entschädigungen erhalten werde.»

Macht man eine «Milchbüechlirechnung», dann trägt also das Management eine grössere Mitschuld am sportlichen Kriechgang des 19-jährigen Riesentalents. Niederer wollte nicht mehr sagen zu den Umständen, die letztlich zum Ende der langjährigen Beziehung führten. Es ist allerdings gut möglich, dass der erfolgreiche Geschäftsmann angesichts der immer schwächer werdenden Leistungen gepaart mit den immer häufiger auftretenden, körperlichen Defiziten auf eine Änderung im Betreuungsbereich gedrängt hat. Und damit vor allem die Position von Bencics Vater und seines langjährigen Freunds Ivan, der seine Tochter auf der WTA-Tour betreut, infrage gestellt hat.