Trainer Vladimir Petkovic sagte, die Schweiz müsse sein wie ein Bär, möglichst viel im Magen haben, damit der Winterschlaf möglichst gut ist. Was gibt Ihnen die Zuversicht, dass gegen die Färöer keine böse Überraschung folgt?

Dass wir eine geile Truppe haben! Dass wir viel Qualität haben! Dass wir wissen, dass auch vermeintlich einfache Spiele gespielt werden müssen. Alle erwarten einen Sieg, wir auch. Aber wenn wir weniger als 100 Prozent unseres Potenzials auf den Platz bringen, wird es ganz schwierig für uns. Das weiss jeder Einzelne. Darum sind alle entsprechend fokussiert.

Wenn Sie das Nationalteam anschauen, was läuft besser als vor einem Jahr?

Wir sind als Gemeinschaft ein Stück näher zusammengerückt. Es ist sehr wichtig, dass alle am gleichen Strang ziehen, dass alle das gleiche Ziel haben und diesem im Nationalteam alles unterordnen. Ich glaube, wir haben jetzt auch ein sehr gutes Klima untereinander. Und so kann man als Team auch viel erreichen, wenn man dann noch Qualität hat.

Wie ist das gelungen?

Wir haben einiges besprochen. Auch einige Sachen, die früher nicht gepasst hatten. Die muss man dann eben auch ansprechen in einer Mannschaft. Ich glaube, mittlerweile ist es auch so, dass wenn jemand ein Problem hat, dieses zur Sprache kommt – und kein Problem schafft, sondern eben eines beseitigt. Wir sprechen die Dinge dann lieber an und dann sind sie aus der Welt. Anstatt dass jemand dann wütend in den Verein zurückgeht. Das war nicht immer so ausgeprägt der Fall wie heute. Wir sind viel zusammengesessen und haben für uns relevante Aspekte diskutiert.

Was haben Sie das Gefühl, wie das Nationalteam heute in der breiten Bevölkerung ankommt?

Das müssten Sie eigentlich die breite Bevölkerung fragen... (lacht)