«Ich muss meine Ziele definitiv anpassen», sagt Federer selber. Was das genau bedeutet, führte er nicht aus. Fakt ist: Die Jahreswertung führt er überlegen an. Sein erster Verfolger, Rafael Nadal, der einstige Angstgegner, den er in Indian Wells deutlich bezwungen hatte, hat bisher nur etwas mehr als halb so viele Punkte gesammelt. Andy Murray (29) führt die Weltrangliste derzeit zwar noch deutlich an, ihm folgt Novak Djokovic (29). Aber sowohl der Schotte als auch der Serbe sind schlecht aus den Startlöchern gekommen. Sie kommen nicht einmal auf ein Drittel der Punkte Federers. Und beide fehlen in Miami wegen Verletzungen am Ellbogen.