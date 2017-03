Nach einem über dreistündigen Final und ihrem bisher grössten Sieg sitzt die Russin Jelena Wesnina (30, WTA 13) frisch geduscht und entspannt vor den Medienvertretern. Indian Wells ist eines der wenigen kombinierten Turniere, bei dem sowohl die Männer als auch die Frauen zeitgleich um den Titel spielen. Und es ist mit Abstand das grösste dieser Kategorie.

Kein Zufall also, dass sich ausgerechnet in der Wüste Kaliforniens regelmässig Diskussionen entfachen, in denen es um die Gleichstellung von Männern und Frauen geht. Im letzten Jahr hatte sich der damalige Turnierdirektor Raymond Moore ins Abseits manövriert, weil er es als fragwürdig bezeichnete, dass die Frauen gleich viel Preisgeld erhalten wie die Männer.

Deswegen hat die Szene, die sich am Sonntag abspielt, irgendwie auch Symbolcharakter. Weil der Schweizer Final zwischen Roger Federer (35) und Stan Wawrinka (31) nur 80 Minuten dauert und just dann zu Ende geht, als Wesnina über ihren Erfolg spricht, wird der Russin der Pokal von Federer quasi geklaut. Denn Frauen und Männer teilen sich in Indian Wells den Pokal.