Hätte Hnat Domenichelli ins leere (!) Tor getroffen, wäre Harold Kreis mit Lugano nicht Meister geworden, seine Trainerkarriere wäre zu Ende gewesen, bevor sie richtig begonnen hat, und es gäbe jetzt auch einen Zug-Trainer Harold Kreis. Hnat Domenichelli lebt heute noch im Tessin und arbeitet erfolgreich als Spieleragent. Die Szene verfolgt ihn immer noch.

2017: Der Servette-Lattenschuss in Spiel 1 gegen Zug

Um eine weitere ähnliche Szene zu finden, müssen wir den Film der Erinnerung gar nicht so weit zurückspulen. Im ersten Viertelfinalspiel 2017 in Zug trifft Servettes Tim Traber in der Verlängerung nur die Latte des leeren Tores. Zug gewinnt das Spiel doch noch. Eine Auftakt-Niederlage hätte wohl die Dämonen des Zweifels heraufbeschworen. Wahrscheinlich wären die Zuger zum dritten Mal in Serie im Viertelfinal gescheitert. Der amerikanische Sportpsychologe Dr. Saul Miller arbeitet diese Saison exklusiv für Zug – und er kennt Tim Traber von Kindsbeinen an. Ob er ihn wohl verhext hat?

2014: Der wertvolle Ausraster von Kloten-Torhüter Martin Gerber

Manchmal ändert auch ein Ausraster alles. Davos führt 2014 im Viertelfinal gegen Kloten 2:0. Im dritten Spiel rastet Klotens Torhüter Martin Gerber aus und schlägt den Stockhandschuh ins Gesicht von HCD-Stürmer Gregory Sciaroni, kassiert einen Restausschluss und wird für ein Spiel gesperrt.