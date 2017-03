Wes Morgan und Marc Albrighton sorgten für die Treffer, Torhüter Kasper Schmeichel liess Sevilla mit einer Glanzleistung und einem gehaltenen Strafstoss verzweifeln und machte damit die Shakespeare'sche Tragödie für die Spanier perfekt.

Leicester profitierte natürlich vom Auswärtstor, das Jamie Vardy im Hinspiel erzielt hatte. Der frühere Co-Trainer Shakespeare verwies deshalb auch auf seinen Vorgänger Claudio Ranieri: «Der Auftritt im Hinspiel, als Claudio noch im Amt war, war das Sprungbrett für unser Ergebnis heute Abend.» Kurioserweise ist Ranieri nach der 1:2-Pleite in Sevilla entlassen worden. «Es ist eine unglaubliche Geschichte, die auf so vielen Ebenen keinen Sinn ergibt», merkte die Tageszeitung «Guardian» treffend an.

Unpopulärer Schritt zahlt sich aus

Doch Leicester hat unter Shakespeare wieder zu seiner Meisterform gefunden. In der Liga beträgt der Abstand auf Platz 18 zwar aktuell nur drei Punkte. Aber wenn die Mannschaft so weiterspielt wie zuletzt – mit 3:1-Siegen gegen Liverpool und Hull City – wird sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Und die nach der Trennung von Ranieri scharf kritisierten Klubbesitzer dürfen sich am Saisonende womöglich für den unpopulären Schritt auf die Schulter klopfen.

Die Bilder zum Spiel: