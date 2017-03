Wie beschreibst du einen Sieg, den du dir selbst kaum erklären kannst? Perttu Lindgren fand sich am späten Samstagabend in Zug genau mit dieser Aufgabe konfrontiert. Er versuchte, sie mit diesen Worten zu lösen: «Es sah aus, als hätten wir keine Chance. Plötzlich glichen wir zum 3:3 aus, dann traf Dino Wieser, wir führten und gewannen. Wir waren in den ersten beiden Spielen etwas unglücklich, heute hatten wir auch etwas Glück. Ich weiss aber immer noch nicht, wie ich diesen Sieg beschreiben soll.»

Es war vieles geschehen, bis dieses 5:3, dieses «Crazy Comeback» des HCD feststand, bei dem die Davoser die finalen drei Tore in den letzten sieben Minuten schossen. Und nur einer in Gelb-Blau repräsentierte in diesem Spiel so intensiv all die Berg-und-Tal-Fahrten, all die unterschiedlichen Gemütslagen, all das Gute und das Schlechte, schlicht alles, was die Mannschaft in 60 turbulenten Minuten durchgemacht hatte: Lindgren.

Der Liga-MVP der letzten Saison, der designierte Topscorer des HC Davos, der das hässliche Flammenjersey des besten Punktesammlers nur darum an Andres Ambühl verlor, weil er in der Schlussphase der Qualifikation dreimal geschont worden war.

Lindgrens Beschwerden

Das Gute zuerst: Lindgren schoss den 2:3-Anschlusstreffer, und er schoss den 3:3-Ausgleich, Letzteren in Unterzahl. Lindgren, der Spezialist für Shorthander: Es war sein bereits sechster der Saison, die meisten NLA-Teams kommen im Kollektiv nicht auf diese Zahl. Das Schlechte: Lindgren verschuldete das Zuger 1:0 nach nur 67 Sekunden, als er seinen Gegenspieler Josh Holden im Slot zunächst deckte, dann aber die Position verlor.