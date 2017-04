Wie gehen Sie bei der Evaluation und Priorisierung von Projekten vor?

Unser Ansatz ist konsequent strategisch. Wir wissen langfristig, wo wir mit welcher Art von Programm wachsen wollen. Dann laden wir die in Frage kommende Organisationen ein, im Wettbewerb ihre Konzepte zu präsentieren. Nach einem umsichtigen Auswahlprozedere, inklusive Besuch des Favoriten vor Ort, entscheidet dann der Stiftungsrat für eine neue Partnerschaft.

An welchen simplen Dingen mangelt es in den unterstützten Schulen am meisten?

Es ist ein Gesamtpaket an Massnahmen jeweils nötig, um die Qualität einer Schule oder eines Kindergartens zu erhöhen. Es fängt aber immer damit an, dass die Bevölkerung die Bildung ihrer Kinder als prioritär anerkennen muss. Das ist ein Mentalitätswandel, der manchmal etwas Zeit braucht. Dann ist eine gute Schulführung zentral. Und bringen wir Eltern und Gemeindemitglieder dazu, sich mehr für die Schule zu interessieren und sich für sie zu engagieren. Oder wir gründen Kinderräte, damit die Schule ein kinderfreundlicher Ort wird. Auch die Lehrerschaft benötigt Weiterbildung, damit sie stimulierende Lehrmethoden anwenden oder selbst Lehrmaterial herstellen können. Oft mangelt es aber auch an einer lernfreundlichen Umgebung. Da mobilisieren wir die Bevölkerung, damit sie die Klassenzimmer renovieren, Spielplätze bauen oder Mahlzeiten für die Schulkinder anbieten.