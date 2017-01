Das ist ein Witz?

Nein. Aber der Grund, warum es mit einem Job in der Bundesliga nicht geklappt hat, ist ein anderer.

Welcher?

Wenn ein Bundesliga-Klub einen Trainer sucht, werde ich von einem Dutzend Beratern angeboten, obwohl ich mit keinem dieser Berater in engem Kontakt stehe, geschweige denn einen Vertrag habe. Viele rufen mich zwar vorher an und fragen, ob sie mich anbieten können. Selbst wenn ich Nein sage, tun sie es trotzdem. Das Problem ist: Wenn mich ein Dutzend Berater beim gleichen Verein anbieten, sinken meine Chancen gegen null. Denn die Leute im Verein denken: Der Yakin ist ein Chaot. Aber was kann ich gegen diese Berater tun? Ich kann sie ja nicht erschiessen.

Ein Problem, das andere Trainer nicht haben. Bei Ihnen ist es aber hausgemacht, weil Sie zu anständig sind, weil Sie sich zu wenig abgrenzen.

Absolut richtig. Aber ich kann mich nicht verstellen und werde weiter offen auf die Menschen zugehen. Ausserdem herrscht unter den Beratern ein unerbittlicher Verdrängungskampf. Die müssen ja auch irgendwie überleben. Vielleicht habe ich auch nicht überall die besten Karten, weil ich kein Ja-Sager bin. Für Sportchefs und Klubpräsidenten gibt es sicher bequemere Lösungen als mich. Deshalb schätze ich es umso mehr, wenn ich, wie in Schaffhausen, etwas bewirken kann, mir die Klubführung auf Augenhöhe und nicht mit Vorbehalten von wegen Entourage und ähnlichem Käse begegnet. Mir kommt es bisweilen vor, als sei in gewissen Klubs nicht der Erfolg, sondern der Wohlfühlfaktor oberste Maxime.

Der Monatslohn für das Trainerduo Yakin (Bruder Hakan ist Assistenztrainer) liegt unter 10 000 Franken. Sie sind derzeit wohl der billigste Trainer im Schweizer Profifussball.

Aber der Trainer, der am meisten mitbestimmen kann (lacht). Und ich darf in Schaffhausen so sein, wie ich bin. Über meinen Lohn haben wir gar nie verhandelt. Es gab auch gar nichts zu verhandeln. Schaffhausen bezahlt, was es bezahlen kann. Fertig. Wichtiger ist mir, dass ich eine sportlich reizvolle Aufgabe habe. Und wichtig ist mir, dass ich Freud und Leid mit Menschen teilen kann, die mir etwas bedeuten. Andernfalls hätte ich längst ein Angebot aus China oder Saudi-Arabien angenommen.