Tom Lüthi (Kalex) war als Vierter in 2:00,703 der beste Schweizer. Der letztjährige WM-Zweite, der am Donnerstag noch schnellster Fahrer im ganzen Feld gewesen war, konnte nicht ganz an die Zeit vom Vortag anknüpfen. Trotzdem dürfte den 30-jährigen Emmentaler das Abschneiden in den freien Trainings für das Qualifying vom Samstag (ab 16.55 Uhr Schweizer Zeit) zuversichtlich stimmen.

Nur 71 Tausendstel hinter Lüthi folgte sein letztjähriger Teamkollege Dominique Aegerter, der heuer auf einem Suter-Fahrwerk unterwegs ist. Der 26-jährige Oberaargauer machte in der letzten seiner 17 Trainingsrunden einen grossen Sprung nach vorne auf Rang 5.

Eine gute Leistung zeigte auch Jesko Raffin. Der 20-jährige Zürcher, der am Donnerstag noch 1,1 Sekunden auf die Spitze verlor, konnte seinen Rückstand fast halbieren. Auf den Tagesschnellsten Franco Morbidelli verlor Raffin als Zehnter 0,650 Sekunden.