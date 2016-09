Der Auftakt erfolgt am 26. März 2017 wie gewohnt in Melbourne. Das Saisonfinale steigt am 26. November wiederum in Abu Dhabi.

Die Grands Prix von Kanada (11. Juni), Deutschland (30. Juli) und Brasilien (12. November) wurden vom Motorsport-Weltrat des internationalen Automobilverbands FIA an seiner Sitzung am Mittwoch in Paris noch nicht endgültig bestätigt.

Provisorischer WM-Kalender 2017. 26. März: Australien, Melbourne. - 2. April: China, Shanghai. - 16. April: Bahrain, Sakhir. - 30. April: Russland, Sotschi. - 14. Mai: Spanien, Barcelona. - 28. Mai: Monaco, Monte Carlo. - 11. Juni*: Kanada, Montreal. - 18. Juni: Europa, Baku (AZE). - 2. Juli: Österreich, Spielberg. - 9. Juli: Grossbritannien, Silverstone. - 23. Juli: Ungarn, Budapest. - 30. Juli*: Deutschland, Hockenheim. - 27. August: Belgien, Spa-Francorchamps. - 3. September: Italien, Monza. - 17. September: Singapur, Singapur. - 1. Oktober: Malaysia, Sepang. - 8. Oktober: Japan, Suzuka. - 22. Oktober: USA, Austin. - 29. Oktober: Mexiko, Mexiko-Stadt. - 12. November: Brasilien, São Paulo*. - 26. November: Vereinigte Arabische Emirate, Abu Dhabi.

* = noch nicht endgültig bestätigt durch den Internationalen Automobilverband