Magnussen hatte schon vor wenigen Tagen erklärt, er fühle sich fit und sei bereit für einen Einsatz. Nach den obligatorischen Untersuchung durch die Mediziner des Internationalen Automobilverbandes erhielt er nun offiziell grünes Licht für eine Teilnahme am Renn-Wochenende.

Der 23-jährige Däne war am vergangenen Sonntag in Spa-Francorchamps mit seinem Auto zu Beginn des Rennens bei hoher Geschwindigkeit in die Streckenbegrenzung gekracht. Während sein Renault erheblich demoliert wurde, war Magnussen mit einer Schnittwunde und einer Verstauchung am linken Knöchel glimpflich davon gekommen.