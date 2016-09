Verstappen, der tags zuvor bei den so genannten Longruns sogar vor den Fahrern von Mercedes gelegen hatte, deutete nun also auch über eine einzelne Runde an, dass er einigermassen mit den Dominatoren der Saison mitzuhalten vermag. Den drittplatzierten WM-Leader Nico Rosberg im anderen Mercedes liess der seit kurzem 19 Jahre alte Niederländer um knapp zwei Zehntel hinter sich.

Nur unwesentlich langsamer als Rosberg waren Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel in den Ferrari. Für etwas Spannung mit Blick aufs Qualifying scheint also gesorgt.

Die Fahrer in den Sauber-Autos belegen abermals hintere Plätze. Marcus Ericsson und Felipe Nasr klassierten sich in den Rängen 18 und 19.

Sepang. Grand Prix von Malaysia. Drittes Training: 1. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 1:34,434. 2. Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault, 0,445 zurück. 3. Nico Rosberg (GER), Mercedes, 0,619. 4. Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, 0,716. 5. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 0,736. 6. Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, 1,027. 7. Nico Hülkenberg (GER), Force India-Mercedes, 1,342. 8. Valtteri Bottas (FIN), Williams-Mercedes, 1,468. 9. Carlos Sainz (ESP), Toro Rosso-Ferrari, 1,788. 10. Felipe Massa (BRA), Williams-Mercedes, 1,793. Ferner: 18. Marcus Ericsson (SWE), Sauber-Ferrari, 2,331. 19. Felipe Nasr (BRA), Sauber-Ferrari, 2,672. - 22 Fahrer im Training.