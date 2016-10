Hamilton liegt vorne, obwohl er wie Nico Rosberg auf den Gebrauch der Reifen der weichsten zur Verfügung stehenden Sorte verzichtet hatte. Der Weltmeister war auf seiner schnellsten Runde 79 Tausendstel schneller als Vettel, der seine persönliche Bestzeit wie sein drittplatzierter Teamkollege Kimi Räikkönen mit den Pneus der mittleren Gummimischung erzielte. Rosberg, der das WM-Klassement mit 26 Punkten Vorsprung vor Hamilton anführt, klassierte sich mit knapp acht Zehnteln Rückstand auf Hamilton als Siebenter.

Vor Rosberg reihten sich auch Sergio Perez und Nico Hülkenberg in den Force India ein. Der Mexikaner, der zur Freude des einheimischen Publikums Vierter wurde, und der Deutsche bestritten das gesamte Training mit den weichsten Reifen.

Die Fahrer des Team Red Bull, zuletzt die ersten Herausforderer des Duos von Mercedes, legten den Schwerpunkt zum Auftakt des Grand-Prix-Wochenendes in Mexico-City offenbar nicht auf gute Rundenzeiten. Daniel Ricciardo wurde Achter, Max Verstappen, der einen grossen Teil der zur Verfügung stehenden anderthalb Stunden wegen Problemen mit den Bremsscheiben nicht nutzen konnte, belegte Platz 14.

Ebenfalls ungewollt lange Zuschauer war Felipe Nasr, nachdem er im einen Sauber-Auto nach einer halben Stunde für einen Unterbruch des Trainings gesorgt hatte. Am blau-gelben Auto hatte sich der rechte Teil Frontflügels in seine Einzelteile aufgelöst. Den Schaden fing sich Nasr beim Überfahren der Randsteine ein. Die acht Minuten dauernde Pause war nötig, um die Strecke von den vielen Kleinteilen zu säubern. Beim Zwischenfall war nicht nur die Frontpartie des Autos in Mitleidenschaft gezogen worden. Nasr war danach nur noch kurz vor dem Ende der Session auf der Strecke nicht mehr zu sehen.

Mexico-City. Grand Prix von Mexiko. Freies Training. Erster Teil: 1. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 1:20,914. 2. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 0,079 zurück. 3. Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, 0,158. 4. Sergio Perez (MEX), Force India-Mercedes, 0,286. 5. Nico Hülkenberg (GER), Force India-Mercedes, 0,495. 6. Valtteri Bottas (FIN), Williams-Mercedes, 0,533. 7. Nico Rosberg (GER), Mercedes, 0,759. 8. Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, 0,813. 9. Felipe Massa (BRA), Williams-Mercedes, 0,922. 10. Daniil Kwjat (RUS), Toro Rosso-Ferrari, 1,301. Ferner: 13. Marcus Ericsson (SWE), Sauber-Ferrari, 1,809. 17. Felipe Nasr (BRA), Sauber-Ferrari, 2,175. - 22 Fahrer im Training.