Der Engländer blieb im Qualifying in Schanghai 0,186 Sekunden vor Sebastian Vettel im Ferrari. Dritter - eine Tausendstelsekunde hinter Vettel - wurde Hamiltons Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas. Platz 4 ging an Kimi Räikkönen im anderen Ferrari. Die ersten vier Positionen sind damit identisch mit jenen nach dem Qualifying vor zwei Wochen beim Saisonstart in Australien.

Das Mercedes-Werkteam freute sich über die 75. Pole-Position, für Hamilton ist es die insgesamt 63. und die sechste in China.

Für den im 15. Rang klassierten Antonio Giovinazzi endete der Arbeitstag mit einem heftigen Crash. Der Süditaliener, der in China wie schon in Australien als Ersatz für den Deutschen Pascal Wehrlein für Sauber im Cockpit sitzt, krachte am Ende des ersten Qualifikationsteils in der Zielkurve mit hoher Geschwindigkeit in die Reifenstapel. Giovinazzi blieb nach dem harten Aufprall unverletzt und begab sich zu Fuss an die Box zurück.

Wie sein Teamkollege qualifizierte sich auch Marcus Ericsson im anderen Auto von Sauber für den zweiten Teil des Qualifyings. Der Schwede beendete die Zeitenjagd am Samstag im 14. Rang.

Einen Tag zum Vergessen erlebte Max Verstappen. Der Niederländer blieb aufgrund eines Problems mit der Motorensoftware im ersten Teil der Qualifikation hängen.