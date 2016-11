Nach den beiden Trainings am Freitag hatte Hamilton die Ranglisten mit knappem Vorsprung angeführt, nun drehte Rosberg den Spiess um. Der Deutsche, der am Sonntag mit einem Sieg in São Paulo Weltmeister werden kann, lag 93 Tausendstel vor dem Weltmeister. Sebastian Vettel als Drittplatzierter büsste im Ferrari als Dritter gut zwei Zehntel auf Landsmann Rosberg ein.

Vom Duo des Teams Sauber konnte nur Felipe Nasr am Training teilnehmen. Der Brasilianer belegte Platz .. Marcus Ericsson war nach einer Installationsrunde nur Zuschauer. Am Auto mit dem Schweden musste der Motor gewechselt werden.

Die Fahrer fanden im Vergleich zum Tag davor völlig veränderte Bedingungen vor. Vor allem zu Beginn des Trainings war die Strecke feucht und nass. Zudem fiel die Lufttemperatur um knapp 10 auf gut 20 Grad.

São Paulo. Grand Prix von Brasilien. Drittes Training: 1. Nico Rosberg (GER), Mercedes, 1:11,740. 2. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 0,093. 3. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 0,219. 4. Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, 0,287. 5. Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault, 0,337. 6. Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, 0,547. 7. Valtteri Bottas (FIN), Williams-Mercedes, 0,874. 8. Jolyon Palmer (GBR), Renault, 1,228. 9. Felipe Massa (BRA), Williams-Mercedes, 1,250. 10. Fernando Alonso (ESP), McLaren-Honda, 1,262. Ferner: 20. Felipe Nasr (BRA), Sauber-Ferrari, 2,252. Ohne Zeit: Marcus Ericsson (SWE), Sauber-Ferrari (Motorwechsel). - 21 Fahrer im Training.