Matthias Glarner hat uns den spektakulärsten, dramatischsten eidgenössischen Schlussgang seit 1989 in Stans beschert. Armon Orlik war klarer Favorit. Nicht ganz so klar wie Eugen Hasler 1989 in Stans gegen Adrian Käser zwar. Aber von seiner Kampfweise her schien auch er, wie damals Hasler, alle Vorteile auf seiner Seite zu haben. Und zudem die Geschichte. Noch nie ist einer in der Neuzeit nach seinem 30. Geburtstag König geworden. Matthias Glarner ist am 19. Dezember 30 geworden.