Leuenberger war kein Thema

Es rockt wieder im Emmental. Heinz Ehlers freut sich auf die neue Herausforderung. Er hat schon einige Videos studiert und als erste Massnahme wird er mit ein paar taktischen Handgriffen die Defensive verbessern. Sein Vorgänger Scott Beattie wird voraussichtlich nicht als Assistent bleiben und zusammen mit dem bisherigen Assistenten Rolf Schrepfer gehen.

Interessanterweise war SCB-Meistertrainer Lars Leuenberger in Langnau in den letzten Tagen nie ein Thema – so wie er auch bei Christian Dubé nie zur Diskussion stand, als Gottérons Sportchef einen Nachfolger für Gerd Zenhäusern suchte und sich für Larry Huras entschied.

Als Sportchef Jörg Reber in Langnau nach der in solchen Fällen üblichen «Trotzphase» seinen Irrtum bei der Trainerwahl erkannte und sich dazu entschloss, Scott Beattie des Amtes zu entheben, war für ihn klar, wer der neue Chef werden soll. Heinz Ehlers. Er kennt seinen neuen Trainer aus eigener Erfahrung: in Biel verteidigte er unter Ehlers. Er schätzt dessen ruhige, bestimmte Art.

Nun hat Reber mit dem Trainerwechsel sozusagen die «letzte Patrone» verbraucht. Nun muss es rocken im Tal der heulenden Winde. Wenn nicht, fliegt bei der nächsten Krise der Sportchef. Da orientiert sich der Verwaltungsrat unter dem Präsidium von Peter Jakob an der NHL. In der wichtigsten Liga der Welt gilt die Regel: Zweimal darf der General Manager den Trainer feuern. Wird eine dritte Trainer-Entlassung nötig, fliegt der General Manager.